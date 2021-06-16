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У Чернігівській області блискавка влучила в житловий будинок

У Чернігівській області блискавка влучила в житловий будинок

pixabay.com

Виникла пожежа.

У Батурині Чернігівської області від удару блискавки загорівся будинок.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи області.

Інцидент стався ввечері у вівторок, 15 червня. Житловий будинок мав дерев'яні стіни та металеву покрівлю, а тому швидко зайнявся. "Вогнем пошкоджені конструктивні елементи покрівлі та перекриття на площі 4 кв.м, внутрішнє облицювання стін на площі 20 кв.м та майно", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Житомирській області блискавка влучила у 15-річну дівчину. В цей момент вона перебувала у будинку і розмовляла мобільним телефоном. Постраждалу госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної лікарні. Наразі вона перебуває в травматологічному відділенні лікувального закладу. Стан її здоров'я середнього ступеня важкості.

Новини України: у 15-річну дівчину з Житомирської області влучила блискавка

Новини України: у 15-річну дівчину з Житомирської області влучила блискавка

 