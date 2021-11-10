У Чернігівській області чоловік помер за кермом вантажівки: автомобіль продовжив неконтрольований рух

Що саме стало причиною того, що сталося, встановлюватимуть правоохоронці.
На Чернігівщині водій вантажівки з причепом помер за кермом, після чого авто врізалося у відбійник і проїхало ще кілька десятків метрів.
Про це пише "Суспільне".
Як стало відомо, подія сталася на автодорозі біля повороту до міста Городня. Там 51-річному водієві вантажівки MAN стало зле за кермом — відірвався тромб. Після чого шофер втратив керування і врізався у відбійник, який поділяв дві смуги руху.
У неконтрольованому стані вантажівка проїхала ще кілька десятків метрів. На місце події згодом прибули правоохоронці та медики, проте їм залишалося лише констатувати смерть чоловіка.
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