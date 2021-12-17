У Чернігівській області чоловіка затисло частинами механізму трактора

Рятувальники деблокували постраждалого чоловіка.

У Чернігівській області у полі поблизу одного із сіл травмувався місцевий чоловік. Потерпілого затисло рухомими частинами карданного валу трактора "МТЗ-80".

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

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Інцидент стався 16 грудня біля села Поліське Остерської громади. Працівника місцевого підприємства затисло під час проведення сільськогосподарських робіт.

Для робіт з деблокування постраждалого залучили рятувальників. Травмованого 49-річного працівника шпиталізували до лікарні.

Чоловіку зробили операцію. Наразі загрози його життю не має.

Нагадаємо, на Буковині під трактор потрапило подружжя – 48-річна жінка загинула.

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