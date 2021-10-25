У Чернігівській області на посту у військовій частині застрелився військовий-строковик

У Чернігівській області на посту у військовій частині застрелився військовий-строковик

Військовий зробив постріл зі штатного автомату АК-74, коли ніс службу у варті.

У Чернігівській області у ніч проти неділі, 24 жовтня, у 169-му навчальному центрі "Десна" застрелився строковий військовослужбовець.

Про це повідомив заступник начальника з морально-психологічного забезпечення військової частини Олександр Сагайдак, пише "Суспільне".

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За його словами, військовий зробив постріл зі штатного автомату АК-74, коли ніс службу у варті, що охороняла склади. Його тіло виявила зміна, яка прибула на пост.

Зазначається, що загиблому було 23 роки, він родом з Дніпропетровської області. До дембеля хлопцеві залишався місяць. Водночас на службі, заявив Сагайдак, військовий характеризувався позитивно і проблемних питань не виявляв.

Причини самогубства наразі невідомі, триває розслідування.

Лише у квітні у військовому навчальному центрі "Десна" застрелився військовослужбовець-контрактник 1996 року народження. Він вистрілив собі в голову з АК-74. Куля для фатального пострілу була в нього з собою.

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