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У Чернігівській області окупанти розстріляли дитячий садок, багатоповерхівку та магазин

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У Чернігівській області окупанти розстріляли дитячий садок, багатоповерхівку та магазин

Facebook/Оперативне командування "Північ"

На щастя, внаслідок обстрілів та пожеж ніхто не постраждав.

З другої години ночі 28 лютого на Чернігівщині в п'ятиповерховий будинок, магазин та дитячий садок потрапили кілька боєприпасів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Так, ворожий боєприпас влетів до п'ятиповерхового будинку на вулиці Реміснича. Внаслідок чого на першому та другому поверхах сталася пожежа. Ліквідацією займання займалися рятувальники.

Крім того, снаряд потрапив і до будівлі магазину на центральному ринку на вулиці Ринковій. Там теж стався спалах, однак його загасили надзвичайники.

Російські окупанти боєприпасом також поцілили у будинок дитячого садка на вулиці Реміснича.

На щастя, внаслідок обстрілів та пожеж ніхто не постраждав.

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