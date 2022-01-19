У Чернігівській області п’яний чоловік вистрибнув з вікна аби налякати дружину: чим все закінчилося

У Чернігівській області п’яний чоловік вистрибнув з вікна аби налякати дружину: чим все закінчилося

Чоловік опинився у реанімації.

У Крюківці (Чернігівські область) сімейна сварка закінчилася неприємним інцидентом. 36-річний чоловік вистрибнув з вікна квартири на п’ятому поверсі та опинився у реанімації. А все, щоб налякати дружину.

Про це пише місцеве видання cheline.com.ua.

Мешканці будинку почули шум за вікном, а потім крик про допомогу. Сусіди викликали правоохоронців, коли побачили на землі чоловіка.

Постраждалий чоловік, який випав з вікна, скаржився на біль у стегні, пошкоджені щелепи. Пізніше медики виявили у нього політравму, закриту черепно-мозкову травму та закриті переломи нижньої і верхньої щелеп.

Дружина розповіла копам, що того дня у них вдома сиділа компанія, випивали. Коли гості пішли, вони посварилися. Жінка каже, що чоловік і раніше погрожував, що вистрибне з вікна.

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Нагадаємо, в Івано-Франківську зі сходової клітки дев'ятого поверху будинку впав 17-річний хлопець.

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