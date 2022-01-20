У Чернігівській області пам’ятник Леніну виставили на аукціон: скільки просять за "вождя"

У Чернігівській області пам’ятник Леніну виставили на аукціон: скільки просять за "вождя"

Охочі придбати бронзову скульптуру можуть подати пропозиції до 26 січня.

У Новгороді-Сіверському (Чернігівська область) на аукціон виставили демонтований пам’ятник Володимиру Леніну. Його початкова вартість становить майже 394 тисячі гривень.

Бронзову скульптуру вагою 4200 кілограмів і висотою 5 метрів виставили на аукціон на майданчику Prozorro.Продажі. Він відбудеться за тиждень, пише "Суспільне".

Всі охочі купити скульптуру можуть подавати свої пропозиції до 26 січня.

Новгород-Сіверський пам’ятник Леніну став останнім, який демонтували в України (за виключенням окупованих територій). Це сталося 8 жовтня 2016 року.

У Тернополі поцілили яйцем у пам'ятник Степану Бандері | Новини України

Нагадаємо, у столиці демонтовано пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який стояв у сквері на вулиці Маршала Якубовського, 8.

Читайте також: