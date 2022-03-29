У Чернігівській області під час зведення понтонного мосту втопилися 8 окупантів і начальник штабу

У Чернігівській області під час зведення понтонного мосту втопилися 8 окупантів і начальник штабу

Шість тіл загиблих військовослужбовців не змогли дістати з води.

У Чернігівській області річка Десна забрала життя 9 окупантів на чолі з начальником штабу.

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Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, 27 березня на річці Десна у Чернігівській області під час зведення понтонного мосту загинули 9 окупантів.

"Під час зведення понтонно-мостової переправи через річку Десна у районі Чернігова загинув начальник штабу 40 інженерно-саперного полку (в/ч 14330, Ішим) підполковник Корника Олександр. Разом із ним загинуло 8 та отримали поранення ще 17 військовослужбовців полку. Шість тіл загиблих військовослужбовців не змогли дістати з води, їх забрало течією", - розповів Цимбалюк.

Нагадаємо, що в районі Гостомеля орки вирішили навести понтонні переправи. Українські захисники поцілили у міст разом із окупантами.