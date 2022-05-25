У Чернігівській області під час пожежі загинули двоє дітей (фото)

У Чернігівській області під час пожежі загинули двоє дітей (фото)

На момент пожежі в будинку перебували дві родини.

На Чернігівщині у селі Іржавець Прилуцького району внаслідок пожежі загинули двоє дітей. Пожежа спалахнула 25 травня приблизно о 4:30.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Чернігівській області.

Зі слів господині, яка встигла вибратися з палаючої оселі разом з молодшим сином, своєю подругою та її дитиною, в будинку залишилися ще двоє дітей.

"Вогнеборці під час проведення розвідки в одній з кімнат виявили непритомних хлопчика і дівчинку 2009 та 2010 років народження. Рятувальники винесли їх з палаючої оселі та передали медичним працівникам. На жаль, медики констатували факт загибелі дітей внаслідок дії небезпечних продуктів горіння", - йдеться у повідомленнІ

Одну з постраждалих жінок та хлопчика 2012 року народження доправлено до Ічнянської міської лікарні.



Вогнем знищено покрівлю, пошкоджено стіни, перекриття будинку та майно. Причина пожежі наразі встановлюється. По факту трагедії правоохоронними органами проводиться розслідування.

Нагадаємо, на Миколаївщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на АЗС (фото).

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