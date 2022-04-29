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У Чернігівській області під завалами зруйнованих будинків знайшли двох загиблих людей

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У Чернігівській області під завалами зруйнованих будинків знайшли двох загиблих людей

Управління ДСНС у Чернігівській області

Станом на ранок 29 квітня триває розмінування території Чернігівської області та розбирання завалів.

За добу піротехніки знешкодили 171 вибухонебезпечний предмет на Чернігівщині, а також виявили під завалами будинків двох загиблих людей. 

Про це повідомили в ДСНС у Чернігівській області.

Загалом від початку воєнних дій вилучено 17 969 вибухонебезпечних предметів.

Також надзвичайники повідомили, що за останню добу в області зареєстровано 6 пожеж, не пов’язаних з бойовими діями: 2 — у житловому секторі, 2 — на природних об’єктах, 1 — на транспорті.

За минулу добу рятувальники 4 рази залучалися до надання допомоги, зокрема 2 рази — для розбору конструкцій зруйнованих будинків. Виявлено тіла двох загиблих людей.

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