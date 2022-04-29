У Чернігівській області під завалами зруйнованих будинків знайшли двох загиблих людей

У Чернігівській області під завалами зруйнованих будинків знайшли двох загиблих людей

Станом на ранок 29 квітня триває розмінування території Чернігівської області та розбирання завалів.

За добу піротехніки знешкодили 171 вибухонебезпечний предмет на Чернігівщині, а також виявили під завалами будинків двох загиблих людей.

Про це повідомили в ДСНС у Чернігівській області.

Загалом від початку воєнних дій вилучено 17 969 вибухонебезпечних предметів.

Також надзвичайники повідомили, що за останню добу в області зареєстровано 6 пожеж, не пов’язаних з бойовими діями: 2 — у житловому секторі, 2 — на природних об’єктах, 1 — на транспорті.

За минулу добу рятувальники 4 рази залучалися до надання допомоги, зокрема 2 рази — для розбору конструкцій зруйнованих будинків. Виявлено тіла двох загиблих людей.

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