У Чернігівській області пошкоджено понад 600 км доріг внаслідок бойових дій: як відновлюється регіон

За час бойових дій у Чернігівській області було пошкоджено 626 км доріг та зруйновано 20 мостів.

Зараз область продовжує відновлюватись після вторгнення окупантів.

Як повідомив заступника голови Офісу президента Кирил Тимошенко у Telegram, у Чернігові надзвичайники завершили розбирати завали на стадіоні імені Гагаріна та на вулиці В’ячеслава Чорновола.



Водночас дорожники поступово розчищають трасу М-01. Після запеклих боїв тут було чимало спаленої техніки окупантів, уламків від снарядів. Вже очищено 25 км.



Двоє зруйнованих мостів у селах Смолин та Киселівка зараз на етапі тимчасового відновлення.

Нагадаємо, у суботу, 16 квітня, на зруйнованому російськими окупантами стадіоні імені Юрія Гагаріна у Чернігові зіграли у футбол.

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