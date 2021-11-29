У Чернігівській області поза службою підстрелили поліцейського: він помер у лікарні

У Чернігівській області поза службою підстрелили поліцейського: він помер у лікарні

В чоловіка випадкво поцілили на полюванні.

У лікарні помер поліцейський Чернігівського районного управління поліції, якого випадково поцілили на полюванні.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Так, 28 листопада, близько опівдні до поліції надійшла інформація про те, що під час полювання в угіддях Чернігівського району було поранено 37-річного інспектора відділу реагування патрульної поліції. На момент події він перебував не на службі і в цивільному одязі.

Чоловік вирушив на полювання з трьома друзями. За попередньою інформацією, під час полювання 39-річний мисливець стріляв по тварині, а випадково поцілив у товариша.

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини події у рамках провадження за статтею 119 Кримінального кодексу (вбивство через необережність). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, що Польщі у селі Пасєчник Нижньосілезького воєводства поранили 48-річного українця. Один із правоохоронців поцілив йому у ногу, щоб заспокоїти.

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