У Чернігівській області школярка народила дитину від 17-річного хлопця

Дівчинку назвали Поліна.
13-річна Наталія, жителька села Городище (Чернігівська область), народила доньку.
Про це Суспільному повідомив батько новонародженої 17-річний Сергій Коцюба.
За його словами, пологи були стрімкі, тому народжували у Мені, до Чернігова не встигли доїхати.
"Народила дівчинку. Назвали Поліна. Вага 2800. Я позавчора їздив, але мене в палату не пустили через карантин. Я тільки сумку передав їм і все", - сказав він.
На питання, чи встигли вони розписатися із Наталею, відповів, що ще ні.
Нагадаємо, у квітні 2021 року до поліції на Куликівщини надійшло повідомлення від медиків про те, що до них потрапила на прийом тоді ще 12-річна вагітна дівчина. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження. Наразіі, зі слів Сергія Коцюби, справу закрили.