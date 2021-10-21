У Чернігівській області школярка народила дитину від 17-річного хлопця

Дівчинку назвали Поліна.

13-річна Наталія, жителька села Городище (Чернігівська область), народила доньку.

Про це Суспільному повідомив батько новонародженої 17-річний Сергій Коцюба.

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За його словами, пологи були стрімкі, тому народжували у Мені, до Чернігова не встигли доїхати.

"Народила дівчинку. Назвали Поліна. Вага 2800. Я позавчора їздив, але мене в палату не пустили через карантин. Я тільки сумку передав їм і все", - сказав він.

На питання, чи встигли вони розписатися із Наталею, відповів, що ще ні.

Нагадаємо, у квітні 2021 року до поліції на Куликівщини надійшло повідомлення від медиків про те, що до них потрапила на прийом тоді ще 12-річна вагітна дівчина. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження. Наразіі, зі слів Сергія Коцюби, справу закрили.

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