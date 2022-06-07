У Чернігівській області скорочують тривалість комендантської години: у чому причина

Керівництво Чернігівської області скорочує тривалість комендантської години.
Тепер комендантська година на Чернігівщині триватиме від 23:00 до 4:00 год.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Збільшується тривалість світлової доби, відповідно сьогодні ми ухвалимо рішення і зменшимо тривалість комендантської години. Комендантська година триватиме від 23:00 до 4:00. Це дозволить спростити переміщення в місті і відповідно мешканці можуть більше перебувати на вулицях і вирішувати більше справ", - пояснив Чаус.
Читайте також: