У Чернігівській області скорочують тривалість комендантської години: у чому причина

У Чернігівській області скорочують тривалість комендантської години: у чому причина

Керівництво Чернігівської області скорочує тривалість комендантської години.

Тепер комендантська година на Чернігівщині триватиме від 23:00 до 4:00 год.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Збільшується тривалість світлової доби, відповідно сьогодні ми ухвалимо рішення і зменшимо тривалість комендантської години. Комендантська година триватиме від 23:00 до 4:00. Це дозволить спростити переміщення в місті і відповідно мешканці можуть більше перебувати на вулицях і вирішувати більше справ", - пояснив Чаус.

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