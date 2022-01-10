У Чернігівській області сталася масова ДТП: 11 постраждалих, зокрема і дитина 

На трасі не розминулися мікроавтобус і легковик.
У Чернігівській області, на автошляху М-02 “Кіпті - Глухів - Бачівськ”, сталася ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
На трасі зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус. За даними рятувальників, постраждало 11 осіб, з них 1 дитина (2010 р.н.). Постраждалих доправлено до лікувальних закладів.
Для деблокування постраждалих залучалося 9 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області водій мікроавтобуса Mercedes-Benz не впорався з керуванням та влетів у автомобіль MAN, який рухався попереду нього.
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