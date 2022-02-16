У Чернігівській області стартували навчання СБУ зі спецтехнікою та озброєнням: до чого готуватися людям

У Чернігівській області стартували навчання СБУ зі спецтехнікою та озброєнням: до чого готуватися людям

Усі дії відбуватимуться з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

У Чернігівській області розпочалися антитерористичні навчання Служби безпеки України. Силовики можуть перевіряти у людей документи і проводити огляд авто.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Північ".

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Багатоетапні контрдиверсійні навчання Антитерористичного центру СБУ стартували 16 лютого. Відпрацьовувати навички силовики будуть в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням спеціальної техніки і озброєння.

"Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей і транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів", - попередили в СБУ.

Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

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