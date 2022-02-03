У Чернігівській області судитимуть депутата, який застрелив поліцейського

У Чернігівській області судитимуть депутата, який застрелив поліцейського

Унаслідок вогнепального поранення голови чоловік помер у лікарні наступного дня.

Депутата Городнянської міської ради, який обіймає посаду начальника Чернігівського районного управління ДСНС судитимуть за вбивство на полюванні. Слідчі ДБР завершили досудове розслідування.

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Про це повідомляють на сайті відомства.

Трагічна подія сталася наприкінці листопада 2021 року неподалік села Травневе на Чернігівщині. Обвинувачений разом із друзями перебував на полюванні.

Слідство встановило, що під час пострілів з мисливської рушниці по рухомому звірю, депутат не переконався у безпечності своїх пострілів і випадково поцілив у свого друга - інспектора поліції Чернігівщини. Унаслідок вогнепального поранення голови чоловік помер у лікарні наступного дня.

"Посадовець ДСНС Чернігівщини обвинувачується у вбивстві через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років", - зазначили у ДБР.

Нагадаємо, що Чернігівській області під час полювання загинув 37-річний інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівського районного управління Максим Тимошенко. Фатальний постріл здійснив його кум - начальник Чернігівського районного управління ДСНС 39-річний Ігор Довгопол.

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