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У Чернігівській області тимчасово припинило роботу підземне сховище газу

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У Чернігівській області тимчасово припинило роботу підземне сховище газу

УНІАН

Мринське ПСГ тимчасово припинило відбір газу.

Мринське підземне сховище газу (Чернігівська область) тимчасово припинило відбір газу у зв'язку з повідомленнями про бойові дії на відстані 8-9 км від газосховища. 

Відповідний об’єм газу компенсують за рахунок збільшення відбору із Солохівського та Кегичівського підземних газосховищ. 

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Решта газової інфраструктури працює у штатному режимі.

АТ “Чорноморнафтогаз” продовжує видобувати газ на Стрілковому родовищі (Генічеський район Херсонської області) і забезпечувати газом місцеве населення. 

Місто Генічеськ захоплено російськими військами. Частину працівників вчора евакуювали, лишились місцеві мешканці задля поточного обслуговування промислу. Обладнання та газопроводи не пошкоджено.

Нагадаємо, на час воєнного стану "Нафтогаз" постачатиме газ підприємствам з боргами.

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