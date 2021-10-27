У Чернігівській області турагентство за два місяці заробило на фейкових COVID-сертифікатах ₴500 тис.

Наявність COVID-сертифікату за $250 у невакцинованих громадян підтверджував додаток "Дія".
У Чернігівській області шахраї продавали COVID-сертифікати за 250 доларів невакцинованим громадянам і лише за останні два місяці заробили понад 500 тисяч гривень.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Чернігівській області.
За даними слідства, 52-річна власниця туристичного агентства змовилася з чернігівським лікарем та медсестрою, які вносили відомості про нібито проведену вакцинацію до електронних реєстрів і видавали завірені підписами та печатками паперові COVID-сертифікати.
"Вона пропонувала клієнтам придбати сертифікат без проходження вакцинації. Деякі клієнти цілеспрямовано зверталися до цієї туристичної компанії лише по підроблені документи, хоч нікуди не збиралися мандрувати, - розповіли правоохоронці. - В середньому за день виготовлялося по 20 фальшивих сертифікатів".
Зазначається, що оскільки неправдиві дані містилися в електронній базі, додаток "Дія" також підтверджував наявність сертифікату про вакцинацію у нещепленої особи.
Під час обшуків у робочих кабінетах медичних працівників, в офісі туристичної агенції та вдома у всіх фігурантів поліціянти вилучили комп’ютери, печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати.
У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею щодо несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинених особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362 ККУ).
"Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії", - вказали правоохоронці.
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