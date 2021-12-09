У Чернігівській області у будинку згоріло подружжя

У Чернігівській області у будинку згоріло подружжя

Рятувальники назвали ймовірну причину трагедії.

У селі Надинівка Кіптівської громади загорівся будинок. Під час розбору конструкцій будівлі рятувальники виявили обгорілі тіла господарів – чоловіка та дружини.

Про це повідомили у ДСНС Чернігівської області.

Ймовірною причиною трагічного випадку стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації нагрівальної печі. Вогнем знищено покрівлю, перекриття, пошкоджено окремі конструктивні елементи стін та майно.

Для ліквідації пожежі залучалися 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

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Нагадаємо, у Миколаївській області загинула жінка під час пожежі власному будинку.

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