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У Чернігівській області у будинку згоріло подружжя

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У Чернігівській області у будинку згоріло подружжя

Управління ДСНС у Чернігівській області

Рятувальники назвали ймовірну причину трагедії.

У селі Надинівка Кіптівської громади загорівся будинок. Під час розбору конструкцій будівлі рятувальники виявили обгорілі тіла господарів – чоловіка та дружини.

Про це повідомили у ДСНС Чернігівської області.

Ймовірною причиною трагічного випадку стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації нагрівальної печі. Вогнем знищено покрівлю, перекриття, пошкоджено окремі конструктивні елементи стін та майно.

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Для ліквідації пожежі залучалися 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

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