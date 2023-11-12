У Чернігівській області у власному будинку трагічно загинуло подружжя

У Чернігівській області через необережність під час паління господаря будинку загинуло подружжя: 46-річний чоловік та його 48-річна дружина.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Чернігівській області.

"12 листопада о 00:40 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку, що в селі Озеряни Варвинської громади Прилуцького району. Сусіди побачили полум'я на покрівлі та дим всередині помешкання й одразу зателефонували до пожежно-рятувальної служби", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місці виявили тіла подружжя.

Загалом до гасіння залучили 12 рятувальників та три одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, у Чернівцях сталася пожежа у багатоповерховому будинку, внаслідок якої загинули жінка з сином.

А у Полтавській області під час пожежі загинула 2-річна дитина. Сталося це в одному із сіл Лубенського району.

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