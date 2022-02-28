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У Чернігівській області військові захопили російську техніку та полонених

У Чернігівській області військові захопили російську техніку та полонених

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У Чернігівській області військові захопили російську техніку та полонених

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Окупантів взяли у полон.

Українські військові не здаються ворогові: у Чернігівській області військові захопили техніку та російських полонених.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На оприлюднених фото видно захоплений танк. Крім того, захоплено щонайменше троє російських загарбників.

На Чернігівщині захоплено військову техніку ворога та полонених. #stoprussia

Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Понеділок, 28 лютого 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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