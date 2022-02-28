У Чернігівській області військові захопили російську техніку та полонених

Окупантів взяли у полон.

Українські військові не здаються ворогові: у Чернігівській області військові захопили техніку та російських полонених.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На оприлюднених фото видно захоплений танк. Крім того, захоплено щонайменше троє російських загарбників.