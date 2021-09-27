У Чернігівській області водій фури втік з місця серйозної ДТП

У Чернігівській області водій фури втік з місця серйозної ДТП

Чоловік перебував у нетверезому стані.

На автошляху Сновськ - Березна водій фури скоїв аварію та втік. З’ясувалося, що він перебував у нетверезому стані.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції Корюківського району після отримання повідомлення про аварію.

Правоохоронці встановили, що на заокругленні дороги зіткнулися легковик та вантажний автомобіль з напівпричепом. Внаслідок ДТП травмувався 69-річний пасажир легкової автівки, його каретою "швидкої допомоги" доправили до медичного закладу.

Однак вантажівки не виявилося на місці інциденту. Після зіткнення її водій продовжив рух у бік Чернігова. На пошук і затримання втікача поліція негайно орієнтувала особовий склад Чернігівського та Корюківського районних підрозділів поліції. На автошляхах були виставлені додаткові патрульні наряди.

Група реагування патрульної поліції Чернігівського РУП зупинила вантажний автомобіль з помітними механічними пошкодженнями. Чоловіка доправили на огляд до лікаря-нарколога, який підтвердив: вміст алкоголю в крові водія вантажівки становить 1,02 проміле (тобто у понад 5 разів перевищує допустиму норму).

Раніше стало відомо, що на автодорозі Р-47 "Херсон-Нова Каховка-Генічеськ" сталася смертельна аварія. В результаті зіткнення трьох автомобілів двоє чоловіків загинули.

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