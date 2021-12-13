У Чернігівській області з'являться три нові індустріальні парки

Підприємства "Автодеталь" та "Пожмашина" планують створення індустріальних парків, у яких вони стануть якірними інвесторами.

На Чернігівщині готується створення трьох нових індустріальних парків.

Про це повідомив заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Дмитро Іванов, виступаючи на ІІІ форумі індустріальних парків.

"Індустріальні парки добре підходять для розвитку таких регіонів як Чернігівська область – з невеликою густотою населення та прикордонними територіями. І ми прикладатимемо максимум зусиль у цьому напрямку", — сказав він.

За даними облдержадміністрації, підприємства "Автодеталь" та "Пожмашина" планують створення індустріальних парків, у яких вони стануть якірними інвесторами. Також розглядається створення ІП на базі підприємства "Слов'янські шпалери".

"Щоб індустріальні парки не були створені просто на папері, ми йдемо за якірними інвесторами, де поруч є точка зростання. У нас маленька густота населення, але потрібні робочі місця та локалізація для нашого місцевого виробника", — наголосив заступник голови Чернігівської ОДА.

Раніше заступник голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський наголошував на зацікавленості місцевої влади у створенні та розвитку індустріальних парків. Водночас, за його словами, цей інструмент не зможе ефективно працювати без фінансових, податкових та митних стимулів, які є загальноприйнятою світовою практикою.

Нині на розгляд у сесійній залі парламенту очікують законопроєкти №5688 та №5689, які створюють сприятливі умови для припливу інвестицій у промисловість через індустріальні парки. З цією метою пропонується використати фіскальні стимули. При цьому передбачені спеціальні запобіжники від зловживань при використанні стимулів для індустріальних парків.