У Чернігівській області за тимчасовою схемою відновили 19 пошкоджених мостів

Поки ці переправи відновлено за тимчасовою схемою. Втім, ведуться роботи щодо їхнього відновлення на постійній основі

Про це під час брифінгу повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його словами, певну кількість мостів замість тимчасових вдасться відновити вже до зими. Наразі в області діють певні обмеження для пересування великогабаритного транспорту, але для легкових автомобілів обмежень та перешкод немає жодних.

Голова Чернігівщини також наголосив, що налагоджується сполучення між селами, прискорилася логістика. Крім того, "Укрзалізниця" відновила три залізничні сполучення.

Як повідомлялося, у Чернігові почнуть ремонтувати багатоквартирні будинки, які перебувають у критичному стані через артилерійські обстріли та авіаційні бомбардування окупантами, однак декілька будинків, які не підлягають відновленню, знесуть. Нараз людям, які втратили житло, буде запропоновано переселитися в тимчасові модульні містечка.

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