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У Чернігівській області закликають поширювати листи до російських військових: ви прийшли з вогнем і мечем

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Людей просять поширювати у Мережі і розклеювати листівки у місті та області.

У Чернігівській області просять роздруковувати та розклеювати листівки-звернення до російських солдат.

Про це повідомляють на сайті Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"У кого є така можливість - масово роздруковуйте фото нижче та розклеюйте їх по всім місцям можливого пересування ворожих військ, на стовпах, деревах, парканах, усюди де можливо. Ворог деморалізований, тож тільки разом ми зможемо його зупинити. Максимально поширюйте публікацію серед друзів та знайомих", - наголошують у дописі.

‼️Увага, чернігівці та жителі області‼️ У кого є така можливість - масово роздруковуйте фото нижче та розклеюйте їх по...

Опубліковано Чернігівський обласний ТЦК та СП Понеділок, 28 лютого 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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