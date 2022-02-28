У Чернігівській області закликають поширювати листи до російських військових: ви прийшли з вогнем і мечем

У Чернігівській області закликають поширювати листи до російських військових: ви прийшли з вогнем і мечем

Людей просять поширювати у Мережі і розклеювати листівки у місті та області.

У Чернігівській області просять роздруковувати та розклеювати листівки-звернення до російських солдат.

Про це повідомляють на сайті Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"У кого є така можливість - масово роздруковуйте фото нижче та розклеюйте їх по всім місцям можливого пересування ворожих військ, на стовпах, деревах, парканах, усюди де можливо. Ворог деморалізований, тож тільки разом ми зможемо його зупинити. Максимально поширюйте публікацію серед друзів та знайомих", - наголошують у дописі.