У Чернігівській області збільшили тривалість відключень: що відомо

У Чернігівській області збільшили тривалість відключень електроенергії: запровадили шестигодинні обмеження.

Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

З його слів, енергосистема після ракетних ударів армії РФ нестабільна. Саме тому в області відключення світла будуть довшими, ніж зазвичай. Так, у регіоні вирішили застосувати графік 6:3.

"Енергетики роблять все, щоб відновити енергетичну систему. Енергосистема країни нестабільна. Ми точно забуваємо зараз про графіки 4:4 і готуємось до аварійних відключень", - наголосив Чаус.

Голова області наголосив, що на Чернігівщині розгортають "Пункти незламності", аби жителі могли зігрітися, зарядити телефони, інші ґаджети та отримати першу допомогу.

Нагадаємо, 25 листопада, у Чернівецькій області відключатимуть світло без графіків. Їх, ймовірно, запровадять через один-два дні. Буковина отримала обсяг потужності, якої вистачає на 39% від потреб області в електроенергії.

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