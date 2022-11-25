У Чернігівській області збільшили тривалість відключень: що відомо

У регіоні вирішили застосувати графік 6:3.
У Чернігівській області збільшили тривалість відключень електроенергії: запровадили шестигодинні обмеження.
Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
З його слів, енергосистема після ракетних ударів армії РФ нестабільна. Саме тому в області відключення світла будуть довшими, ніж зазвичай. Так, у регіоні вирішили застосувати графік 6:3.
"Енергетики роблять все, щоб відновити енергетичну систему. Енергосистема країни нестабільна. Ми точно забуваємо зараз про графіки 4:4 і готуємось до аварійних відключень", - наголосив Чаус.
Голова області наголосив, що на Чернігівщині розгортають "Пункти незламності", аби жителі могли зігрітися, зарядити телефони, інші ґаджети та отримати першу допомогу.
Нагадаємо, 25 листопада, у Чернівецькій області відключатимуть світло без графіків. Їх, ймовірно, запровадять через один-два дні. Буковина отримала обсяг потужності, якої вистачає на 39% від потреб області в електроенергії.
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