У Чернігівській області жінка з дітьми впала з велосипеда: загинула дівчинка

Жінка з дітьми їхала неосвітленою дорогою.
У Чернігівській області в результаті падіння з велосипеда загинула дитина. Дівчинка отримала травми, несумісні з життям.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Чернігівській області.
Вчора, 16 листопада, близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення від мешканки Ічні, яка їхала поза межами населеного пункту на велосипеді разом із двома малолітніми дітьми. Під час руху неосвітленою ділянкою дороги всі троє впали з велосипеда.
В результаті падіння найбільше дісталося дівчинці, яка сиділа на багажнику. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла в лікарні.
Нині на місці події працюєвала слідчо-оперативна група та керівництво Прилуцького районного відділу поліції. Поліцейські встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, що у Дніпрі у лікарні померла 6-річна дівчинка, яку місяць тому збило авто, коли вона перебігала дорогу. Дитина перебувала у стані коми.
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