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У Чернігівській області зіткнулися мікроавтобус та вантажівка: загинуло десять людей, майже стільки ж постраждало

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У Чернігівській області зіткнулися мікроавтобус та вантажівка: загинуло десять людей, майже стільки ж постраждало

Facebook/ ДСНС України

В обставинах події розбираються правоохоронці. На місці працюють слідчі та рятувальники.

На Чернігівщині вранці 7 грудня сталася страшна дорожньо-транспортна пригода: на дорозі зіткнулися вантажівка та мікроавтобус.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Подія сталася поряд із селищем Брусилів близько 08:00. Там на дорозі Чернігів — Грім'яч зіткнулися вантажний автомобіль та мікроавтобус, що курсує за маршрутом “Чернігів — Сосниця”.

Внаслідок аварії попередньо загинули 10 людей. Ще сім отримали травми різного ступеня тяжкості. На місці працюю правоохоронці та рятувальники, які вирізають тіла загиблих із понівеченого транспортного засобу.

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Нагадаємо, що поліцейський, який під Києвом протаранив автівку та вбив двох людей, сів за кермо п'яний.

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