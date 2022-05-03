У Чернігівській області знову заборонили продавати алкоголь

У Чернігівській області вирішили повернути заборону на торгівлю алкогольними напоями.

Заброна буде поширена на території всього регіону. Голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус підписав розпорядження.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні 3 травня.

"Вчора ми проаналізували динаміку та характер злочинів за останні два тижні. Якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку мешканців Чернігівщини, а на іншу - акциз в місцеві бюджети, я зроблю вибір на користь мешканців. Тому сьогодні зранку я підписав розпорядження: ми повертаємо заборону на торгівлю алкогольними напоями на території усієї Чернігівської області. У новий день з холодною тверезою головою кожен робить свою справу", - зауважив він.

До слова, попередню заборону на продаж алкоголю в області зняли в середині квітня. Тоді вона тривала понад місяць - від 26 лютого.

Як повідомлялося, у Чернівецькій області скасували заборону на продаж алкоголю. Спиртне на Буковині почали продавати в магазинах від суботи, 23 квітня. Влада області пояснила, що скасування продажу алкоголю в регіоні дозволить суттєво наповнити бюджет.

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