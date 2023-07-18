У Чернігові адвоката, який прийшов у справі до ТЦК, силоміць утримували і виписали повістку: деталі

Адвоката силоміць завели до керівника ТЦК, який виписав юристові повістку.

В одному з ТЦК Чернігова працівники військкомату силоміць утримували адвоката, який прийшов, щоб допомогти своєму клієнтові.

Про це передає Національна асоціація адвокатів України.

Зазначається, що адвокат прийшов до ТЦК, аби подати документи в рамках надання правової допомоги клієнту. Але там правозахисника затримали та вручили повістку.

Працівники військкомату повідомили адвокатові, що він не може залишити приміщення, не назвавши жодних причин.

Після цього вони завели юриста до керівника Територіального центру комплектування та зачинили двері. Спроба з’ясувати правові підстави для такої поведінки озброєних працівників у начальника також залишилися марними.

"Я вас нікуди не відпускаю", – зазначив керівник ТЦК, після чого виписав і вручив повістку.

Національна асоціація адвокатів наголошує, що йдеться про факт порушення ст.ст. 19, 28, 29 Конституції України, які гарантують, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, кожен має право на повагу до його гідності, а також на свободу та особисту недоторканність".

Комітет направив листи до керівництва Офісу генпрокурора, ДБР та міністра оборони України. Також розслідування у цій справі розпочало ДБР.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині працівники ТЦК зупинили автобус і силоміць затримували чоловіка, витягуючи із салону.

Також нещодавно на Хмельниччині представники ТЦК увірвалися до приватного будинку місцевого мешканця та погрожували зламати йому ногу.

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