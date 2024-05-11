У Чернігові чоловік вистрелив у собаку: як його можуть покарати – подробиці інциденту

У Чернігові 50-річний чоловік на автостоянці кілька разів вистрелив у собаку з травматичного пістолета. Тварину з травмами доправили до ветеринарної клініки, наразі загрози її життю немає. У зловмисника вилучили зброю та набої, справу розслідує поліція.

Про це повідомила пресслужба поліції Чернігівської області.

Як розповіли поліцейські, вранці у п'ятницю, 10 травня, правоохоронцям надійшло повідомлення від охоронця однієї з автостоянок міста.

Чоловік повідомив, що власник автівки, який прийшов на стоянку за своїм транспортним засобом, з хуліганських мотивів здійснив кілька пострілів з травматичної зброї по собаці, яка перебував на території автостоянки.

На місце події негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції.

Зловмисник надав свідчення. Поліція вилучила у нього пістолет, з якого, ймовірно, були зроблені постріли. Зброю та набої направили на проведення експертних досліджень.

Слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві чоловік кинув об асфальт собаку сусідки через неприязнь до жінки (відео).

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