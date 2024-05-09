У Чернігові донька розстріляла батька-тирана: відео з місця трагедії

У Чернігові правоохоронці затримали 21-річну дівчину. За даними слідчих, під час сварки вона застрелила свого 50-річного батька із бойового пістолета. Тепер їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про деталі трагедії пише "Суспільне".

Усе сталось 6 травня в будинку на проспекті Левка Лук’яненка. Сусідки розповіли, що батько знущався з доньки. Було роками чутно побої і крики, навіть ребра ламав їй. Дружина також не йшла від домашнього тирана. Мотивувала тим, що без нього не може.

"Він її довів", - переконані сусіди.

"Вона терпіла. Тільки як за нею він гониться, так вона ховається у туалет і вереск такий. Ребро переламати, ну як ви думаєте? Дуже бив. Вона така розумничка, вона в інституті сама, за свої гроші вчилася. У нього ж ще рушниця була, бігав з рушницею", - розповіла сусідка Ольга Олексіївна.

"Попередньо відомо, що в квартирі між офіційно непрацюючим батьком та його дочкою-студенткою виник конфлікт. На ґрунті неприязних стосунків дівчина здійснила шість пострілів батьку у спину з бойового пістолета", – офіційно заявили в поліції.

З місця скоєння злочину поліцейські вилучили низку речових доказів та знаряддя вбивства.

Поліція затримала підозрювану в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Її помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Правоохоронці встановлюють обставини трагедії. Затриманій загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у Житомирській області чоловік жорстоко зарубав сокирою рідну матір, а потім намагався уникнути відповідальності за вбивство.

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