У Чернігові дружина заскочила чоловіка під час сексу зі своєю подругою: що вона зробила

У Чернігові до 6 років та 6 місяців позбавлення волі засудили жінку, яка застукала свого чоловіка під час сексу із подругою. Після того коханці прогнали її - вона напала на подругу та порізала її.

Про це йдеться у вироку Новозаводського районного суду м. Чернігова.

Підозрювана заявила, що вона дійсно "застукала" чоловіка та подругу під час сексу, проте не різала потерпілу

За даними суду, 20 листопада 2023 року жінка напала на свою подругу та порізала її ножем. У потерпілої діагностували тяжке тілесне ушкодження.

На суді підозрювана провину заперечила. Вона повідомила, що ввечері прийшла до кімнати у гуртожитку, де мешкає потерпіла, та помітила, що подруга займається сексом із її чоловіком. Тоді вона стягнула жінку з ліжка і пішла геть. Чоловік ж залишився із коханкою. Наступного ранку її чоловік повернувся , тоді нападниця нібито пішла до вже колишньої подруги, щоб повернути їй подарунки.

Підозрювана стверджувала, що це потерпіла була агресивною, а вона не нападала на експодругу.

Потерпіла просила суворо не карати колишню подругу

Потерпіла ж визнала, що вона дійсно займалась сексом із чоловіком подруги. Нападниця після того, як їх "застукала", почала голосно кричати, проте чоловік прогнав дружину та до ранку залишився із коханкою. Наступного дня експодруга повернулась та напала на неї. Вона закрилась із жертвою у кімнаті, погрожувала їй, обзивала та порізала ножем. Наступного дня її стан погіршився і друг викликав медиків.

На суді жінка просила суворо не карати нападницю та додала, що не має до неї претензій.

Що сказали свідки

Чоловік підозрюваної розповів, що дружина дійсно побачила, як він займається сексом із її подругою. Він переночував у потерпілої, а коли його дружина прийшла до експодруги, то залишив жінок. Він нібито не знав про напад на потерпілу.

На суді також засвідчила сусідка потерпілої, яка сказала, що дійсно бачила, як з кімнати жінки виходила нападниця, в руках якої був ніж.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав нападницю винною за ч.1 ст.121 КК України та засудив до 6 років позбавлення волі.

Оскільки жінка була на іспитовому терміні через інший злочин - остаточне покарання для неї суд обрав у вигляді 6 років та 6 місяців в'язниці.

Нагадаємо, на Полтавщині мати трьох дітей займалась сексом із неповнолітнім.

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