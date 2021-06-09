У Чернігові голий водій втікав від патрульних після ДТП

Чоловік роздяягся і кинувся у річку.

У вівторок, 8 червня, у Чернігові 53-річний водій - мешканець Луцька на автомобілі Skoda влетів в паркан. Коли прибули патрульні, чоловік кинувся втікати. Дорогою він роздягнувся та стрибнув в річку Стрижень.

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Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю патрульної поліції області Анну Чернявську.

Спершу правоохоронці отримали виклик про те, що в районі Валу їздить автомобіль, водій якого, ймовірно, п'яний. Коли патрульні вже прямували намісце події, то на вулиці Музейній їх зупинили очевидці та повідомили, що ця машина потрапила в ДТП біля дамби на вулиці Береговій.

Винуватець ДТП кинувся втікати від правоохоронців. Та все ж патрульним вдалось його затримати. Водій поводив себе агресивно, через що його шпиталізували до психо-неврологічної лікарні.

"Патрульні витягнули його на берег та встановили, що це житель Луцька, 1968 р.н. Водія доставили в медзаклад для освідування. Алкоголя не виявили. Щодо наркотичного сп'яніння, поки результатів немає", — сказала речничя патрульної поліції.

Авто порушника евакуювали, а на водія склали протокол за статтею 124 — порушення ПДР, що призвело до ДТП.

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