У Чернігові хотіли мобілізувати чоловіка із переломом ключиці: суд його покарав за ухиляння

У Чернігові до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він наполягав, що вважається обмежено придатним, оскільки має перелом ключиці та не може служити у десантно-штурмовій бригаді.

Про це йдеться у вироку Деснянського районного суду м. Чернігова.

За даними суду, чоловік 18 листопада 2022 року прийшов до військкомату, де його визнали придатним до служби в армії. У грудні 2022 року він отримав "бойову повістку", проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав частково. Він повідомив, що не ховався від мобілізації та одразу прийшов до ТЦК і СП. На момент проходження ВЛК він мав перелом правої ключиці, про що повідомив лікарям, зокрема, хірургу та надав відповідні медичні документи, де був вказаний діагноз: багатоуламковий консолідований перелом правої ключиці.

Згодом чоловік дізнався, що його відправляють у 46-ту десантно-штурмову бригаду, він наголосив військовим посадовим особам ОМТЦК та СП, що є обмежено придатним та заявив, що згоден піти служити у 72-гу бригаду, але йому відмовили. Тоді чоловік написав відмову від мобілізації.

На суді медики повідомили, що у чоловіка є дійсно проблеми зі здоров'ям, проте військові повинні вирішувати, куди його відправляти.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на рік іспитового.

Вирок суду

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не виповнилось 27 років.

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