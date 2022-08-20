У Чернігові на території школи знайшли тіло неповнолітнього

Біля технічного приміщення на території однієї з чернігівських шкіл виявили померлим неповнолітнього.

Повідомлення до поліції надійшло напередодні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

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На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Чернігівського районного управління поліції.

Як повідомили в пресслужбі міської ради, загиблий – підопічний Навчально-реабілітаційного центру №2 ЧМР.

Раніше стало відомо, що в Одеській області рятувальники виявили потопельника, пошуки якого тривали два дні.

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