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У Чернігові на території школи знайшли тіло неповнолітнього

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У Чернігові на території школи знайшли тіло неповнолітнього

Фото: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Біля технічного приміщення на території однієї з чернігівських шкіл виявили померлим неповнолітнього.

Повідомлення до поліції надійшло напередодні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Чернігівського районного управління поліції. 

Як повідомили в пресслужбі міської ради, загиблий – підопічний Навчально-реабілітаційного центру №2 ЧМР.

Раніше стало відомо, що в Одеській області рятувальники виявили потопельника, пошуки якого тривали два дні.

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