У Чернігові на території школи знайшли тіло неповнолітнього

Біля технічного приміщення на території однієї з чернігівських шкіл виявили померлим неповнолітнього.
Повідомлення до поліції надійшло напередодні.
Про це повідомили у пресслужбі поліції області.
На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Чернігівського районного управління поліції.
Як повідомили в пресслужбі міської ради, загиблий – підопічний Навчально-реабілітаційного центру №2 ЧМР.
Раніше стало відомо, що в Одеській області рятувальники виявили потопельника, пошуки якого тривали два дні.
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