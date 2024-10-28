У Чернігові на вулиці виявили у калюжі крові жінку: подробиці моторошного злочину

У Чернігові тіло жінки виявили з ножовим пораненням на подвір'ї будинку на вулиці Максима Загривного. Лікарі, які прибули місце події, констатували смерть.

Про це повідомили у поліції регіоні.

"Жінка була з ножовим пораненням та кровотечею. Поряд з нею лежав ніж зі слідами крові", — зазначають правоохоронці.

Під час обстеження будинку та прилеглої території, поліцейські виявили чоловіка з ознаками спʼяніння, у якого на одязі були плями бурого кольору, схожі на кров.

Підозрюваного затримали того ж дня.

Як повідомляє поліція, убивця вдарив жінку ножем у стегно. Його підозрюють в тому, що він навмисне наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй співмешканці, від яких вона померла. Чоловікові - 44 роки. Він не заперечував своєї причетності у скоєному.

Попередньо відомо, що він зі своєю 45-річною співмешканкою разом розпивали спиртні напої і посварилися. Чоловік вдарив жінку ножем у стегно. Виникла кровотеча, яка виявилася смертельною.

У приватному будинку поліцейські вилучили низку речових доказів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, на узбіччі дороги у передмісті Одеси виявили мертвого чоловіка із вогнепальним пораненням.

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