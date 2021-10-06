Мер Чернігова зобов'язав невакцинованих підлеглих регулярно здавати COVID-тести

ПЛР-тест доведеться робити кожні 72 години.

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко у вівторок, 5 жовтня, наказав невакцинованим від COVID-19 підлеглим щодня надавати довідку з результатом ПЛР-тесту.

Про це повідомляє GOROD.cn.ua.

Передбачається, що працівники підприємств та структурних підрозділів ЧМР повинні будуть перед роботою надавати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого впродовж 72 годин, або довідку про те, що вони перехворіли коронавірусом впродовж останніх пів року.

Підготувати відповідний наказ мер зобов'язав свого заступника з питань діяльності виконавчих органів ради.

У першу чергу йдеться про відділи, які не мають серед своїх працівників достатньої кількості вакцинованих осіб. Це, зокрема:

юридичний відділ, відділ кадрової роботи, департамент соціальної політики, управління архітектури та містобудування, управління державного архітектурно-будівельного контролю, управління адміністративних послуг, фінансове управління і фонд комунального майна ЧМР;

КП Чернігів водоканал, "Зеленбуд", "Будинок книги", "Парковка та ринок", "Новозаводське", "Мунварта", "Міськсвітло", "Палац культури";

Чернігівське тролейбусне управління;

КЖРЕП-13 і КЖРЕП-10;

Центральний парк культури та відпочинку.

Як повідомлялося, після посилення карантину у Києві відвідувачів у держадміністраціях, ЦНАП, підприємствах і організаціях незалежно від форми власності пускатимуть лише з COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом.

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