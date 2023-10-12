У Чернігові невідомі поламали сирени оповіщення про тривогу

Сьогодні, 12 жовтня, у Чернігові невідомі навмисно пошкодили лінії, які забезпечують роботу сирен.

У місті не працювало 24 сирени. Усі їх довелося швидко лагодити після навмисного пошкодження.

Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Увага! У Чернігові тривають роботи з відновлення ліній зв'язку, які забезпечують роботу сирен оповіщення, після умисного їх пошкодження сторонніми особами", - повідомив він.

Згодом Чаус додав, що всі 24 сирени, які не працювали на лінії, вдалося полагодити.

Нагадаємо, у Києві вранці 12 жовтня пролунала сирена, але повітряна тривога оголошена не була. Згодом з'ясувалося, що то було тестування системи оповіщення Печерського району.

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