У Чернігові невідомий пограбував дитину: поліція оприлюднила шокувальні подробиці та фото

Поліція за гарячим слідом розшукала та затримала 28-річного чернігівця, який вихопив у хлопчика смартфон та втік.

У Чернігові невідомий пограбував дитину.

Про це повідомила поліція Чернігівської області у соцмережах.

Поліція за гарячим слідом розшукала та затримала 28-річного чернігівця, який відібрав у дитини мобільний телефон та втік.

"Вчора, 9 березня, близько 19-ї години до поліції надійшло повідомлення від 13-річного хлопчика про те, що на вулиці в Чернігові до нього підбіг невідомий чоловік та забрав його мобільний телефон, після чого втік", – йдеться у повідомленні.

На місце події прибув наряд управління патрульної поліції та слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції. Патрульні оперативно розшукали зловмисника.

Грабіжником виявився 28-річний мешканець Чернігова / Фото: Поліція Чернігівської області

Слідчі поліції затримали причетного до пограбування чоловіка.

За цим фактом поліцейські розслідують кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). За таке діяння закон передбачає від семи до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві молодик напав на військового та пограбував.

Читайте також: