У Чернігові невідомий пограбував дитину: поліція оприлюднила шокувальні подробиці та фото

Поліція за гарячим слідом розшукала та затримала 28-річного чернігівця, який вихопив у хлопчика смартфон та втік.
У Чернігові невідомий пограбував дитину.
Про це повідомила поліція Чернігівської області у соцмережах.
Поліція за гарячим слідом розшукала та затримала 28-річного чернігівця, який відібрав у дитини мобільний телефон та втік.
"Вчора, 9 березня, близько 19-ї години до поліції надійшло повідомлення від 13-річного хлопчика про те, що на вулиці в Чернігові до нього підбіг невідомий чоловік та забрав його мобільний телефон, після чого втік", – йдеться у повідомленні.
На місце події прибув наряд управління патрульної поліції та слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції. Патрульні оперативно розшукали зловмисника.
Слідчі поліції затримали причетного до пограбування чоловіка.
За цим фактом поліцейські розслідують кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). За таке діяння закон передбачає від семи до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві молодик напав на військового та пограбував.
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