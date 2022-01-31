У Чернігові патрульний на смерть збив чоловіка

У Чернігові патрульний на смерть збив чоловіка

Пішохід загинув на місці.

У Чернігові, на вулиці Ремісничій, сталася ДТП: автомобіль Renault Мegane збив пішохода.

Про це "Суспільному" повідомив пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко.

За попередньою інформацією, 63-річний пішохід рухався поза межами пішохідного переходу, тому водій його не помітив. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. За кермом автівки перебував 26-річний співробітник патрульної поліції.

"Наразі поліцейський відсторонений від виконання службових обов'язків на час проведення службового розслідування. Інформація передана до ДБР та прокуратури", — зазначив Копистко.

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Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань розслідує кілька випадків знущання правоохоронців з пересічних громадян у різних містах України. Винних обіцяють притягти до відповідальності.

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