У Чернігові пенсіонерку змусили повернути до бюджету понад 60 тисяч грн – за що її покарали

Жінка не повідомила про зміни, які впливають на розмір пенсії.

В Україні пенсіонери, які вчасно не попередили про зміни, які впливають на розмір чи право на отримання пенсії, повинні повернути надміру сплачені кошти до бюджету. Один із таких випадків трапився у Чернігові, де районний суд зобов'язав повернути жінку до Пенсійного фонду 63 тисячі гривень.

Про це пише OBOZ.UA.

Як повідомляється у рішенні суду, жінка отримувала пенсію від грудня 2020 до квітня 2023 року у зв'язку з інвалідністю. Однак виявилось, що медико-соціальна експертна комісія не підтвердило збереження інвалідності.

Жінка про це знала, однак ПФУ не повідомила і продовжувала отримувати пенсію на яку вже юридично не мала права. Суд вирішив стягнути на користь Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області 63 490 грн.

Про які зміни мають повідомляти пенсіонери ПФУ:

зміни місця проживання (у разі переїзду з відповідної місцевості, проживання на якій дає право на отримання надбавки до пенсії);

зміна статусу одержувача (дострокове припинення навчання особою, яка отримує пенсію у зв’язку із втратою годувальника до 23 років);

зміна місця реєстрації (для вимушених переселенців);

зняття інвалідності (для тих, хто отримує пенсію за інвалідністю);

виїзд на постійне місце проживання до іншої країни (пенсії продовжують виплачуватися громадянам, які живуть на території інших країн, але якщо це обумовлено спеціальними міждержавними угодами).

Суми зайво виплаченої пенсії стягуються зі пенсіонера. Він може заплатити добровільно, або примусово (через суд).

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