У Чернігові під час рясного снігопаду стався грім з блискавкою

У Чернігові під час рясного снігопаду стався грім з блискавкою

Зимова гроза - досить рідкісне явище, але має своє природне пояснення.

Уранці суботи, 25 грудня, в Чернігові почав іти рясний сніг. А потім пролунав грім та була блискавка.

Про це повідомляють місцеві жителі, передає ВВС News Україна.

Сніг сипав "стіною", небо потемніло, видимість була мінімальною.

"А потім раптово пролунав гучний вибух і щось блиснуло за вікном. Моя перша думка була, що це, можливо, щось десь вибухнуло - у будинку чи на підприємстві. Настільки це було несподівано - взимку, під час такого снігопаду - і раптом грім! Це було наче в якомусь фантастичному фільмі", - розповідала очевидиця Олена Лазун.

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Негода стихла за 10-15 хвилин. А за годину вже сяяло сонце, вітер стих.

"Старші люди кажуть, що це така прикмета народна - якщо грім у грудні, то буде дуже сувора зима. В соціальних мережах багато пишуть про те, що це поганий знак, він пророчить, мовляв, війну. Одна моя знайома каже, що вже бачила такий грім та блискавку взимку багато років тому, і тоді нічого надзвичайного ні в країні, ні в місті не трапилось", - розповіла Олена Лазун.

Місцевій жительці Ользі Деркач вдалося зафіксувати зимовий грім на відео.

"За свої 30 років таке бачу вперше! Гроза під час снігу! ", - зазначила вона.

За свої 30 років таке бачу вперше!!! Гроза під час снігу!!!! Це сталося сьогодні!!! Опубліковано Ольгою Деркач Пʼятниця, 24 грудня 2021 р.

Зимова гроза - досить рідкісне явище, але має своє природне пояснення.

"Під час проходження куповодощової хмари спостерігався гуркіт грому, сильний заряд снігу та поривчастий вітер. Синоптична ситуація - улоговина з холодним фронтом. Зимова гроза – доволі рідкісне явище", - написав у Facebook метеоролог Юрій Сібірцев.

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