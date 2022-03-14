У Чернігові пошкоджена значна частина мереж: проблеми з холодною водою та теплопостачанням

У Чернігові пошкоджена значна частина мереж: проблеми з холодною водою та теплопостачанням

Російські окупанти продовжують знищувати інфраструктуру міст та сіл.

Місто Чернігів знаходиться у важкій ситуації стосовно критичної інфраструктури. Через бойові дії, які ведуться по периметрах міста, значно пошкоджена інфраструктура.

Про це повідомив мер міста Владислав Атрошенко.

Комунальні служби намагаються відновити поставки газу, електроенергії та води там, де це можливо.

"Сподіваюся, що через 1-2 доби технічно зможуть забезпечити теплопостачання. Але у багатьох будинках мережі розмерзлися. Є окреме питання щодо доцільності", - сказав він.

Також, за його словами, у Чернігові від 08:00 16 березня будуть поступово відключати ліфти.

"Є величезна кількість ситуацій, коли люди застрягають у ліфтах, у них немає зв'язку. І це є прямою небезпекою для них", - підкреслив мер.

Нагадаємо, російські окупанти двічі намагалися прорватися до Чернігова.

Читайте також: