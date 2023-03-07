У Чернігові призупинили роботу "Пунктів незламності": у чому причина

"Пункти незламності" у містах України розгорнули наприкінці осені минулого року через масовані ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі.

У Чернігові призупинили роботу "Пунктів незламності" та перевели їх у режим готовності, оскільки зараз вони не затребувані серед громадян.

Про це під час наради у міськраді 7 березня повідомив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій міської ради Григорій Годун, передає "Суспільне".

"Пункти незламності переводять у режим готовності. Якщо не буде світла і тепла понад 24 години, тоді Пункти незламності продовжать працювати. Я особисто проїхав по Пунктах незламності на Масанах і на Шерстянці і о 21-й годині там перебували пара дітей, які заряджали свої ґаджети. Я думаю це рішення – правильне", - сказав він.

Нагадаємо, на Одещині люди стали на захист підприємця, якого оштрафували на 17 тисяч за підзарядку їхніх телефонів у блекаут.

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