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У Чернігові стався вибух в автівці: є жертва – що відомо

У Чернігові стався вибух в автівці: є жертва – що відомо

У Чернігові стався вибух в автівці: є жертва – що відомо

У Чернігові стався вибух в автівці / Фото: Національна поліція України

У Чернігові стався вибух у легковому автомобілі.

У Чернігові ввечері 13 лютого стався вибух у салоні легкового автомобіля Land Rover – загинула пасажирка, водій у реанімації.  

Про це повідомила Національна поліція області.

За даними "Суспільного", жінка померла в лікарні. Водій перебуває в критичному стані. ЗМІ з посиланням на джерела пише, що вибухнула граната. 

У поліції уточнюють усі обставини інциденту. На місці події працювали слідчі, вибухотехніки обласної поліції та криміналістична лабораторія.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік отримав повістку і на місяць втік з дому, щоб не мобілізували – як усе закінчилось.

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