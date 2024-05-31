У Чернігові суворо покарали засудженого за ухилення від мобілізації: після вироку він не прийшов до ТЦК

На суді чоловік просив не скасовувати іспитовий термін.

У Чернігові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який навмисно ухилився від мобілізації. На суді він просив не скасовувати іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку Чернігівського апеляційного суду.

За даними суду, жителя Чернігова районний суд засудив до іспитового терміну через ухилення від мобілізації. Проте прокурор подав апеляцію, оскільки чоловік не виправився та отримавши іспитовий термін, добровільно не прийшов до ТЦК.

"Це свідчить про те, що він свідомо продовжує ігнорувати виконання ним, як громадянином України, конституційного обов`язкову по захисту держави. Вказане свідчить про відсутність у підсудного щирого каяття, яке судом необґрунтовано визнано обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого. Призначення іспитового строку особі, що намагається уникнути мобілізації, буде несправедливим та певною мірою зневажливим відносно захисників України та призведе до свідомого ігнорування отримання повісток іншими особами, які підлягають мобілізації", - йдеться у заяві обвинуваченого.

Також чоловіка звинувачували у сімейного насильстві стосовно своєї співмешканки.

Суд проаналізував матеріали справи та скасував іспитовий термін. Чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові суворо покарали чоловіка, який попри вирок суду, добровільно не мобілізувався до ЗСУ.

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