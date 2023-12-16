У Чернігові та Херсоні пролунали вибухи - моніторингові канали

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, у ніч проти 16 грудня 2023 року у Херсоні та Чернігові пролунали потужні вибухи.

За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО.

Перебувайте в укриттях. Потурбуйтеся про власну безпеку.

Загроза з боку ворожих безпілотників зберігається.

"Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА у Вінницькій області в Бершадському районі та на межі Вінницької/Київської/Житомирської областей, курс західний

2. БпЛА в районі Чернігова та Ніжина в південно-західному напрямку", - заявили Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, що раніше у Києві пролунали вибухи: спрацювала ППО.

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