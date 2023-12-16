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У Чернігові та Херсоні пролунали вибухи - моніторингові канали

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Чернігові та Херсоні пролунали вибухи - моніторингові канали

Небезпека все ще триває / Фото: pixabay.com

Ворог продовжує дошкуляти українцям.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, у ніч проти 16 грудня 2023 року у Херсоні та Чернігові пролунали потужні вибухи.

За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО. 

Перебувайте в укриттях. Потурбуйтеся про власну безпеку. 

Загроза з боку ворожих безпілотників зберігається. 

"Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА у Вінницькій області в Бершадському районі та на межі Вінницької/Київської/Житомирської областей, курс західний

2. БпЛА в районі Чернігова та Ніжина в південно-західному напрямку", - заявили Повітряні Сили ЗСУ 

Нагадаємо, що раніше у Києві пролунали вибухи: спрацювала ППО

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