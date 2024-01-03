У Чернігові у підвалі багатоповерхівки стався вибух – є жертва (фото)

Поліція розслідує обставини трагічного інциденту у Чернігові.
У Чернігові 3 січня, близько 13-ї години, стався вибух невідомого предмета у підвалі багатоповерхового будинку – загинув чоловік.
Про це повідомляють у поліції Чернігівської області.
Поліцейські встановили особу загиблого – це місцевий мешканець, 1963 року народження.
Нині на місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та криміналістична лабораторія обласної поліції.
Поліція розслідує обставини трагічного інциденту.
Нагадаємо, у Дніпрі вдень 3 січня пролунав вибух – що сталося.
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